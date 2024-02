1ª edição do Guapi Gospel Festival, de 2023 - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 22/02/2024 15:22

Guapimirim – As inscrições para cantores que queiram participar da 2ª edição do Guapi Gospel Festival, o festival de música gospel de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terminam na próxima segunda-feira (26). O evento será promovido numa parceria entre as secretarias municipais de Turismo e a de Cultura e Economia Criativa.

As audições ocorrerão no próximo dia 2 de março, e a grande final, no dia 30 do mesmo mês, com entrada gratuita, segundo os organizadores.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa via WhatsApp (21) 96460-6784, e-mail cultura@guapimirim.rj.gov.br ou presencialmente de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 16h, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro de Guapimirim.

O espetáculo de músicas evangélicas e católicas foi lançado em 2023.