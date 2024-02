A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, visita o centro de monitoramento, estando acompanhada do secretário municipal de segurança, Wallace Gulineli, e de agentes da Guarda Civil Municipal - Foto: Secom PMG - Divulgação

Publicado 22/02/2024 15:15

Guapimirim – As novas tecnologias já chegaram em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a implementação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e de placas de veículos. Ao todo, são 70 câmeras espalhadas em diferentes pontos estratégicos, como entrada e saída da cidade, praças, entre outras vias.

O novo sistema tem capacidade de registrar imagens em 360 graus, com zoom óptico. Cada câmera lê, registra e armazena até 80 faces por segundo, lendo perfil, cor, idade aproximada e possíveis movimentações suspeitas.

“(…) Agora vai ficar mais difícil para a bandidagem: nosso Centro de Monitoramento ganhou mais um reforço, que conta com câmeras e sistema de reconhecimento facial e de placas veiculares”, comemorou nas redes sociais a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ).

O sistema de monitoramento guapimiriense já é integrado com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as negociações com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) já estão em andamento.

“Guapimirim continua avançando quanto à segurança pública, e hoje temos uma melhor sensação de segurança nas ruas. Quando inauguramos o centro de monitoramento, contávamos com 30 câmeras de alta definição. Em menos de um ano, mais que dobramos. Hoje são 70. Temos capacidade de implementar até 200 câmeras”, contou o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli.



O Centro Municipal de Monitoramento foi inaugurado em março de 2023 e é gerido pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim.