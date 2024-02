O capim-limão também é conhecido como capim-cidreira ou capim-santo - Foto: Bishnu Sarangi - Pixabay - Uso gratuito

Publicado 27/02/2024 11:16

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em parceria com a Fazenda Itacolomi, está distribuindo mil mudas de capim-limão (Cymbopgon citratus). O objetivo é estimular a produção de plantas medicinais e aromáticas no município.

As mudas são certificadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), segundo os responsáveis pelas doações.

O capim-limão também é popularmente conhecido como capim-cidreira, capim-santo ou erva-príncipe. Na medicina popular, a planta é usada como calmante, antigripal, analgésico, hipotensor (para diminuir a pressão sanguínea), diurético, como repelente contra insetos, entre outras propriedades fitoterápicas.

As mudas podem ser retiradas na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h. O endereço é Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica na mesma rua da 67ª DP (Guapimirim).