Imagem ilustrativa de um malabarista - Foto: Michelle Raponi - Pixabay - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de um malabaristaFoto: Michelle Raponi - Pixabay - Uso gratuito

Publicado 27/02/2024 11:07

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu inscrições para o 2º Festival de Teatro e Circo. O evento será promovido pela prefeitura e as inscrições vão até o próximo dia 10 de março.

O referido festival acontecerá entre os próximos dias 14 e 17 de março e premiará as seguintes categorias: Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Espetáculo. Não há informações sobre o tipo de prêmio a ser concedido aos vencedores.

Um dos requisitos para participar é ser morador de Guapimirim. Os esquetes terão duração de até 10 minutos, segundo os organizadores.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h. O local fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro de Guapimirim. É bem ao lado do Centro Cultural Municipal.

Para mais informações, é possível contatar a secretaria por meio do WhatsApp (21) 96460-6784.