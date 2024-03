Estação de trem de Saracuruna - Foto: O DIA - Arquivo

Estação de trem de SaracurunaFoto: O DIA - Arquivo

Publicado 04/03/2024 08:04 | Atualizado 04/03/2024 08:19

Guapimirim – A circulação de trem entre as estações de Saracuruna e Gramacho, todas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está interrompida 'em função de uma ocorrência no sistema de rede aérea', informou a SuperVia nas redes sociais às 5h18 desta segunda-feira (4).

A paralisação do serviço no referido trecho afeta passageiros das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, esta última em Magé, que precisam ir até o Centro de Duque de Caxias ou ao Centro do Rio, por exemplo.

“Nossas equipes atuam para restabelecer a operação no trecho o mais breve possível”, continuou a concessionária.

No aviso da empresa não está claro se o problema se deve a um novo episódio de furto de cabos. Vale destacar que em dezembro passado, o serviço entre Saracuruna e Gramacho foi paralisado quatro vezes devido aos furtos no cabeamento aéreo, o que causa grandes transtornos à população e prejuízos à concessionária.

No momento, o intervalo de trens no ramal Gramacho é de 20 minutos, com funcionamento entre a Central do Brasil e Gramacho, em Duque de Caxias.