Cartaz do Disque Denúncia RJ informa que Jaqueline Sene foi capturadaFoto: Disque Denúncia RJ - Divulgação

Publicado 01/03/2024 18:21 | Atualizado 01/03/2024 18:22

Guapimirim – Uma mulher foragida da Justiça de Campinas (SP), identificada como Jaqueline Gutierre Sene – nome social Jhonatas Gutierre Sene –, de 33 anos, foi presa no bairro Bananal, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (27). A captura foi feita numa ação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim, que é vinculado ao 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Em 2018, a ré foi denunciada pelo delito de roubo majorado em Aguaí (SP) e posteriormente sentenciada a cinco anos de reclusão. Em dezembro de 2023, a defesa de Jaqueline Sene havia requerido que a cliente cumprisse a pena em regime semiaberto, o que foi negado pela Justiça paulista.

Após ser capturada, a ré foi levada para a 67ª DP (Guapimirim) e está à disposição da Justiça paulista. A prisão dela foi possível graças a informações recebidas pelo Disque Denúncia RJ.

Informações que levem ao paradeiro de fugitivos da Justiça e/ou do sistema prisional podem ser feitas anonimamente ao Disque Denúncia RJ por meio dos seguintes canais:

* Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

* WhatsApp anonimizado: (21) 2253-1177 (para essa opção há um sistema que dificulta identificar o denunciante).

* Aplicativo Disque Denúncia RJ (disponível para celulares Android e iOS).