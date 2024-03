As negociações de dívidas podem ser feitas via aplicativo de celular ou no site da Serasa e do Desenrola Brasil - Foto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 04/03/2024 09:09

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil que estejam endividados, eis uma boa notícia: começa nesta segunda-feira (4) o MegaFeirão Serasa e Desenrola Brasil. O mutirão acontecerá até o próximo dia 28 de março.

Mais de 700 empresas estão participando, entre elas bancos, concessionárias de serviços públicos, universidades, lojas do varejo, entre outras. E os descontos podem chegar até 99% com opções de pagamento por boleto bancário e/ou pix.

A consulta aos débitos pode ser feita por meio dos sites e aplicativos da Serasa e/ou do Desenrola Brasil, do governo federal. Só um detalhe: é preciso tomar cuidado para não clicar em links maliciosos nem em anúncios “fake” em redes sociais. Cibercriminosos costumam se aproveitar de situações do momento para obter ilegalmente dados dos cidadãos, inclusive com falsos boletos de pagamento. Se houver apenas opção de pagamento via cartão de crédito, débito ou pix, desconfie. Pode ser golpe!

até o próximo dia 31 de março. Nessa categoria encontram-se os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), os que possuem renda mensal de até dois salários mínimos e os com dívidas totais de até R$ 20 mil. O Desenrola Brasil foi lançado no ano passado, e as negociações para devedores faixa 1 estão disponíveis. Nessa categoria encontram-se os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), os que possuem renda mensal de até dois salários mínimos e os com dívidas totais de até R$ 20 mil.

As dívidas a serem negociadas pelo Desenrola Brasil são oriundas do período de 2019 a 2022. Os descontos médios são de 83%, podendo chegar a 96%, com possibilidade de parcelamento do débito em até 60 vezes com juros baixos.

