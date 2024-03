O deputado estadual Júlio Rocha discursa durante evento de filiação de pré-candidatos a vereadores pelo Agir em Teresópolis - Foto: Divulgação

O deputado estadual Júlio Rocha discursa durante evento de filiação de pré-candidatos a vereadores pelo Agir em TeresópolisFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 10:45

Guapimirim – O deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha (Agir-RJ) lançou sua pré-candidatura a prefeito de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (11). O anúncio foi feito durante a cerimônia de filiação de pré-candidatos a vereadores de Teresópolis.

Julio Rocha (Agir-RJ) é irmão da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ) e do vereador guapimiriense Marlon Rocha e é filho do ex-vereador César do Modelo.

O evento aconteceu no Hotel Higino, no Alto, e contou com a participação do CEO nacional do Agir, Osmar Bria, da deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ), do deputado federal Juninho do Pneu (União-RJ), de políticos e autoridades de Teresópolis, Guapimirim e de Cachoeiras de Macacu, além de amigos e familiares, incluindo a irmã.

Em discurso, Júlio Rocha (Agir-RJ) criticou o fato de Teresópolis não ter um hospital municipal, apesar da arrecadação de quase R$ 1 bilhão por ano.

Júlio Rocha (Agir-RJ) está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), tendo sido eleito com 31.001 votos nas eleições de 2022.