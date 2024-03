Imagem ilustrativa de uma conta de luz - Foto: Marcello Casal Jr. - Agência Brasil

Publicado 09/03/2024 13:27

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil contarão com uma novidade a partir do próximo dia 15 de março. Boletos bancários pagos até as 16h30 poderão ser compensados no mesmo dia, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Na prática, significa que as empresas beneficiárias dos pagamentos poderão receber o dinheiro dos clientes no mesmo dia, mas isso dependerá de contratos entre essas firmas e as instituições financeiras. Desse modo, cria-se o sistema D+0.

O sistema de pagamentos tem funcionado em D+1, ou seja, os boletos são compensados no próximo dia útil, apesar de os bancos estabelecerem prazo de até 72 horas para isso.

Já nos boletos quitados após as 16h30 ou de cujos beneficiários não possuam acordo para compensação no mesmo dia, tudo continuará igual e eles serão compensados no próximo dia útil.

A medida é obrigatória, englobará 136 bancos, não vai gerar nenhum custo aos consumidores e beneficiará inúmeras empresas, entre elas as comércio eletrônico, as concessionárias de serviços públicos, as administradoras de cartões de crédito, entre outras. Para o cliente que estiver com serviços bloqueados decorrentes de faturas em atraso, essa novidade vai ajudar bastante.

Em 2023, cerca de 4,2 bilhões de boletos bancários foram compensados em instituições bancárias físicas e/ou digitais, movimentando R$ 5,8 trilhões, de acordo com a Febraban.

Essa modernização no sistema de compensação de boletos se faz necessária, tendo em vista que vários fornecedores e prestadores de serviços, por exemplo, já disponibilizam opção de pagamento via pix por QR code.

Além disso, com o surgimento de bancos digitais, muitos consumidores pagam faturas de cartões de crédito por meio de aplicativos, porque a compensação ocorre em alguns minutos e o limite do cartão é prontamente restabelecido para que os clientes possam usá-lo.