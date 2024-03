Os nove policiais civis homenageados seguram suas moções de aplausos na Câmara Municipal de Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 20:27

Guapimirim – Nove policiais civis lotados na 67ª DP (Guapimirim) receberam uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (12).

Os homenageados são: o delegado Fabrício Costa e os agentes Alisson Marcílio, Danielle Nogueira, Danilo Barboza, Deolindo Barreto Neto, José Carlos dos Santos, Kuene Alves, Vanderlan Batista Júnior e Vivian Porcino.

A homenagem se deve aos bons serviços prestados à sociedade na área da segurança pública, com destaque à investigação policial que resultou na captura de cinco integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a residências, cuja ação contou com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que atuam a serviço da Prefeitura de Guapimirim.

Conforme noticiado pelo DIA, no último dia 22 de dezembro, os cinco meliantes foram presos quando estavam prestes a invadir a casa do vereador Alex Rodrigues Gonçalves – Leleco (PL-RJ) – em Guapimirim para roubar. Segundo as investigações, no decorrer de dois meses o bando assaltou quatro residências de luxo em Guapimirim e atuava na Baixada Fluminense, Região dos Lagos, Costa Verde e Sul Fluminense.

A homenagem aos policiais civis foi uma iniciativa do vereador Leleco, cuja residência quase foi invadida pelos criminosos.