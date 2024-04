Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Divulgação

Logomarca da Receita FederalFoto: Receita Federal - Divulgação

Publicado 02/04/2024 11:17

Guapimirim – Ao menos 1.777 contribuintes de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já tinham entregado a declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 até as 11h01 desta terça-feira (2). O prazo de envio das informações fiscais teve início no último dia 15 de março e vai até o próximo dia 31 de maio.

Até o momento, 82,9% desses contribuintes pediram restituição. Apenas 48,6% utilizaram a declaração pré-preenchida.

Dessas 1.777 declarações entregues, 68,4% foram por meio do software do IRPF 2024, 14,5% por aplicativo para celulares e outras 17,2% pelo site da Receita Federal.

Em 2023, 7.314 contribuintes guapimirienses declararam o imposto de renda pessoa física. Em 2022, foram 6.408 e em 2021, 5.894.

Até o final desta manhã, 825.624 contribuintes fluminenses haviam enviado a declaração, sendo que 80,9% pediram restituição.

Ainda de acordo com a Receita Federal, 9.489.217 contribuintes em todo o Brasil prestaram contas com o Fisco. Desse total, 81,7% pediram restituição.

Devem declarar o IRPF 2024 os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023, as pessoas físicas possuíssem no ano passado bens ou propriedades que superassem R$ 800 mil, além de contribuintes com receita bruta de atividade rural superior a R$ 153.199,50 no período citado.

As restituições ocorrerão entre os dias 31 de maio e 30 de setembro deste ano, sendo um lote no fim de cada mês.