A Escola Municipal Nelson Costa Mello, no Vale das Pedrinhas, é um dos pontos de abrigos para desalojados pelas chuvas dos últimos dias - Foto: Google Mapas - Reprodução

A Escola Municipal Nelson Costa Mello, no Vale das Pedrinhas, é um dos pontos de abrigos para desalojados pelas chuvas dos últimos diasFoto: Google Mapas - Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:32

Guapimirim – Moradores de algumas localidades em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisam deixar suas casas e buscar refúgio na residência de parentes ou amigo ou em abrigos disponibilizados pela prefeita devido às chuvas. É o que recomendou a Defesa Civil Municipal na tarde desta sexta-feira (22).

A orientação é direcionada aos residentes das seguintes localidades:

* Garrafão.

* Jardim Cantagalo: no entorno das ruas São Vicente e São João.

* Barreira: parte baixa – entre a igreja católica e o Poço da Laje.

A municipalidade decretou estágio de alerta devido às preocupantes previsões meteorológicas. Estão previstos temporais entre os dias 21 e 24 de março para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o Climatempo, o esperado para as 24 e 48 horas equivale a todo o previsto para o mês de março. Para o território fluminense, os acumulados podem variar de 150 a 300 milímetros, enquanto que em algumas partes da Baixada Fluminense e da Região Serrana, a situação poderá ficar mais crítica, com volume de chuvas entre 300 e 500 milímetros, com a possibilidade dessa estimativa ser superada. Guapimirim faz parte da Baixada Fluminense e é muito próxima à Região Serrana.