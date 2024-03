TRE-RJ faz campanha para que o estado do RJ tenha 100% de biometrização nas eleições municipais de 2024 - Foto: TRE-RJ - Reprodução

TRE-RJ faz campanha para que o estado do RJ tenha 100% de biometrização nas eleições municipais de 2024Foto: TRE-RJ - Reprodução

Publicado 21/03/2024 09:30

Guapimirim – Eleitores fluminenses têm até o próximo dia 8 de maio para fazer a biometria, para que possam votar nas eleições municipais de 2024 em outubro próximo. A coleta dos dados biométricos pode ser feita presencialmente em qualquer posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), independentemente se o cidadão é vinculado àquela zona eleitoral ou não. O atendimento vai das 11h às 17h.

Para verificar se seus dados biométricos estão coletados, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e informe o CPF ou número do título de eleitor ( clique aqui ). Caso apareça alguma informação divergente, cheque com a outra opção de documento. Em caso de dúvida, procure a Justiça Eleitoral dentro do prazo.

A data limite de 8 de maio é a mesma para regularizar o título de eleitor, transferir título para outra localidade, emitir a primeira via, atualizar ou alterar dados cadastrais e/ou resolver pendências com a Justiça Eleitoral, inclusive o pagamento de multas por não ter votado em eleições passadas. Com exceção da biometria, todas as outras questões podem ser resolvidas no site do TRE-RJ ( clique aqui ).