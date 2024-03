Imagem ilustrativa de pintura - Foto: kstudio - Freepik - Uso gratuito

Publicado 20/03/2024 15:37

Guapimirim – O município de Guapimirim terá a 1ª edição do Cultura na Praça das 18h às 20h do próximo sábado (23), na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. Haverá atividades recreativas, pintura facial e brincadeiras para a criançada.

O evento será gratuito e promovido pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Para quem estiver dúvida sobre onde é a Praça Agnaldo Pereira, no local fica o Cine+ de Guapimirim.