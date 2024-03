Os alertas são nas cores amarela, laranja e vermelha - Foto: Inmet - Divulgação

Os alertas são nas cores amarela, laranja e vermelhaFoto: Inmet - Divulgação

Publicado 18/03/2024 16:58

Guapimirim – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial de chuvas intensas para 71 dos 92 municípios fluminenses, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana. O aviso tem validade das 10h10 desta segunda-feira (18) até as 10h de terça-feira (19).

O alerta prevê a possibilidade de chuvas 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 km e 60 km, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta é válido também para cidades como Angra dos Reis, Barra Mansa, Cachoeiras de Macacu, Duas Barras, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Saquarema, Teresópolis, entre outras.

O Inmet adota três categorias de alertas meteorológicos: amarelo, de perigo potencial de chuvas intensas; laranja, de chuvas intensas; e vermelho, onda de grande calor e grande perigo.

O anúncio ocorre por conta do calor extremo dos últimos dias. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica em Guaratiba, na Zona Oeste, chegou a 60,1º C no último sábado (16) e a 62,3º C no domingo (17), de acordo com o Alerta Rio.

A previsão do Climatempo é de que até quinta-feira (21) o dia seja ensolarado e a noite seja com pancadas de chuvas. Já na sexta-feira (22), o tempo muda totalmente, ficando nublado e com chuvas tanto de dia quanto de noite.