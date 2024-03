Momento em que Carlos Eduardo Mosso é capturado em Maricá - Foto: Divulgação

Momento em que Carlos Eduardo Mosso é capturado em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 15/03/2024 14:19

Guapimirim – Um estelionatário com 100 anotações criminais foi preso preventivamente em Maricá, no Leste Fluminense, nesta sexta-feira (15), por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim). Carlos Eduardo de Souza Mosso estava foragido da Justiça e aplicou golpes em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e em outros municípios fluminenses. Contra o réu havia dois mandados de captura em aberto, um expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí, outro pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Conforme noticiado pelo DIA, entre novembro e dezembro de 2023, o golpista praticou estelionato contra quatro pessoas com a falsa venda de veículos abaixo do preço de mercado em Guapimirim. Para conquistar a confiança das vítimas e para que o esquema desse certo, ele alugou uma casa por temporada no bairro Corujas, nas proximidades da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), num condomínio discreto e fora da área urbana do município.

Em uma das denúncias na qual a reportagem teve acesso, o criminoso negociava um suposto Chevrolet Ônix pelo valor de R$ 16 mil. Mesmo sem ver o veículo ao vivo, a vítima se interessou e fechou o negócio, pagando R$ 10 mil via pix e posteriormente mais R$ 3,5 mil. O comprador perguntou ao vendedor como seria o restante do pagamento, e o meliante disse que não precisaria, porque tinha gostado do cliente. O automóvel deveria ter sido entregue no dia 29 de dezembro, mas Carlos Eduardo Mosso tinha se mudado dois dias antes da residência que havia alugado dois meses atrás.

Em outro caso, o golpista negociou a venda de um Honda Civic que seria arrematado num suposto leilão por R$ 29 mil. O veículo foi negociado por R$ 15 mil em dois pagamentos via pix, um de R$ 8 mil e outro de R$ 7 mil. O carro também deveria ter sido entregue no dia 29 de dezembro, mas o comprador descobriu que foi enganado e que o vendedor se mudou.

Além dos delitos de estelionato em Guapimirim, Carlos Eduardo Mosso furtou eletrodomésticos do imóvel alugado, tais como lavadora de roupas, televisores etc. Na época, as investigações apontavam preliminarmente que ele tinha fugido para o município vizinho de Cachoeiras de Macacu. Sua recente localização em Maricá se deve ao trabalho de inteligência, com seu monitoramento, pois o réu e seus comparsas mudavam de endereço constantemente.

Durante a captura, os agentes da 67ª DP (Guapimirim) apreenderam com o réu um Honda CRV avaliado em R$ 80 mil, produto de estelionato praticado em Saquarema, na Região dos Lagos.

O esquema criminoso contava com o apoio da esposa, identificada como Izabella Rodrigues Silveira, e de um filho de criação chamado Felipe Bradulim Gabriel. Os depósitos bancários da venda dos veículos eram feitos na conta desse suposto filho. Carlos Eduardo Mosso se apresentava às vítimas como “Kaio” e adotava como modus operandi alugar imóveis em determinadas regiões para obter a confiança delas.

“Carlos vinha se dedicando a uma espécie de estelionato itinerante, qual seja, permanecia numa determinada cidade por um certo período de tempo, se aproximava de potenciais vítimas, ganhava a confiança delas, se apresentava como negociador de veículos oriundos de leilão, oferecia automóveis com preços abaixo do valor de mercado, recebia o pagamento das vítimas e desaparecia repentinamente, se mudando para outra cidade, onde se instalava para repetir os mesmos atos delituosos. As investigações continuam para que possamos identificar os comparsas no esquema”, explicou o delegado da 67ª DP (Guapimirim), Fabrício Costa.

De acordo com as investigações, antes de praticar delitos em Guapimirim e em Saquarema, Carlos Eduardo Mosso já aplicou golpes no Rio de Janeiro, em Niterói, Itaboraí, Petrópolis e Campos dos Goytacazes.

Em outra ação penal por estelionato de 2021, a Comarca da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, condenou, no último dia 7 de dezembro, Carlos Eduardo Mosso à prisão em regime semiaberto devido. A corte levou em consideração os antecedentes criminais.

O criminoso profissional tinha uma empresa de locação de veículos em Mendes (RJ), cujo registro foi cancelado em 2018. Em 2019, o perfil “Campo Grande RJ” publicou uma postagem perguntando sobre o paradeiro do estelionatário devido à venda de automóveis.