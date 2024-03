Antes de renegociar uma dívida, calcule se você terá condições de honrar esse novo compromisso - Foto: jannoon028 - Freepik - Uso gratuito

Antes de renegociar uma dívida, calcule se você terá condições de honrar esse novo compromisso Foto: jannoon028 - Freepik - Uso gratuito

Publicado 21/03/2024 08:16

Guapimirim – O Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola Brasil, destinado à renegociação de dívidas, acontece nesta quinta-feira (21) em agências dos Correios de todo o Brasil. O mutirão por meio dessa estatal começou no último dia 4 de março e vai até o próximo dia 28 deste mês, de acordo com o Ministério da Fazenda.

Será possível renegociar nos Correios débitos originados entre 2019 e 2022 com até 96% de desconto do Programa Desenrola Brasil, do governo federal, além de ofertas com empresas parceiras da Serasa.

Do dia 4 até o dia 19 de março, foram feitos mais de 60 mil atendimentos presenciais nas agências dos Correios.

Essa etapa do programa federal de quitação de dívidas é focada nos devedores faixa 1, ou seja, os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), os que possuem renda mensal de até dois salários mínimos e os com dívidas totais de até R$ 20 mil.

O MegaFeirão vai até o dia 28 de março. Mas as negociações pelo Desenrola Brasil podem ser feitas na plataforma dedicada até o dia 31 do mesmo mês.