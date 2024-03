Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 22/03/2024 09:28

Do fechamento de algumas repartições públicas

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estabeleceu estado de alerta, devido à previsão de temporais previstas para os próximos dias em várias cidades fluminenses. A prefeita Marina Rocha (Agir-RJ) assinou um decreto, de número 2.581/2024, na noite dessa quinta-feira (21).

Haverá ponto facultativo nas escolas e creches da rede municipal de ensino e também no Centro de Atendimento à Saúde do Idoso (Casi) nesta sexta-feira (22), de acordo com o mesmo decreto. Os demais serviços públicos vão funcionar normalmente.

Nas escolas da rede estadual de ensino de todo o território fluminense também não haverá aulas nesta sexta-feira (22). Em edição extra no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dessa quinta-feira (21), o governador Cláudio Castro (PL-RJ) decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais.

O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) – que abrange os municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis – está fechado ao público entre os dias 21 e 24 de março, devido ao risco de enchentes e deslizamentos provocados pelos temporais dos próximos dias.

“O Parque Estadual dos Três Picos fica fechado provisoriamente até o dia 24 de março. Mas se a chuva se estender nos demais dias, poderá permanecer fechado para a segurança dos colaboradores e dos visitantes”, explicou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá.

Volume acumulado de chuva de até 500 milímetros

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco hidrológico para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para essa sexta-feira (22). Estabeleceu risco “muito alto”, com pancadas de chuva de forte intensidade, para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além do Sul Fluminense e Centro Fluminense, com destaque para a Região Serrana.

Já para a Baixada Fluminense, Norte Fluminense e Noroeste Fluminense, o risco é “alto”. E isso inclui a Zona da Mata Mineira, e para São Paulo a Região Metropolitana e o Vale do Paraíba.

O Climatempo emitiu alerta de “chuva extrema” para municípios fluminenses entre os dias 22 e 23 de março, por conta da chegada de uma frente fria. O volume de chuva previsto entre 24 e 48 horas equivale à média esperada para todo o mês de março.

Entre os dias 21 e 24 deste mês, os acumulados de chuva para o estado do Rio de Janeiro serão entre 150 e 300 milímetros. No entanto, em algumas partes da Baixada Fluminense e da Região Serrana, a situação poderá ficar mais crítica, com volume de chuvas entre 300 e 500 milímetros, com a possibilidade dessa estimativa ser superada.

Para onde ir em caso de inundação em Guapimirim

Em Guapimirim, o Plano Municipal de Contingência, da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, está em andamento. Em caso de pessoas desabrigadas ou desalojadas devido a enchentes, os pontos de acolhimento são:

* Escola Municipal Castro Alves

Estrada da Caneca Fina, nº 1.390 – Caneca Fina.

* Escola Municipal Fazenda Sernambetiba

Rua José Maria da Silva, nº 2.436 – Gleba Sete.

* Escola Municipal Nelson Costa Mello

Rua José Maria da Silva, nº 3.290 – Vale das Pedrinhas.

* Escola Municipal Professor Otelo

Travessa Alice, nº 95 – Parque Fleixal.

Recomenda-se que as pessoas tenham em mãos os documentos, caso precisem deixar às pressas a residência, e levem o estritamente necessário, como celular, carregador ou um medicamento de uso constante.

Em caso de risco de inundações, é possível contatar a Defesa Civil guapimiriense pelos telefones 199 ou (21) 2632-2947 ou WhatsApp (21) 97264-6811, ou também o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Vale frisar que o cidadão que quiser receber alerta de riscos de temporais por celular basta enviar um SMS para o número 40199, da Defesa Civil, informando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da residência.

Nas redes sociais, a mandatária guapimiriense fez um apelo aos munícipes para que retirem de vias públicas entulhos e outros itens que possam obstruir o escoamento da água nos bueiros.

Na última terça-feira (19), por exemplo, choveu bastante em diversos pontos de Guapimirim, como Caneca Fina, Centro e também em bairros do segundo distrito, como Vila Olímpia, por exemplo. O forte temporal também afetou moradores de cidades como Petrópolis, na Região Serrana, e também de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, ambas na Baixada Fluminense.