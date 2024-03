Veículos passam por trecho forte chuva na serra - Foto: Divulgação

Publicado 22/03/2024 16:40

Guapimirim – A EcoRioMinas fechou temporariamente, por volta das 15h50 desta sexta-feira (22), o acesso à Serra dos Órgãos – Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) – na altura de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por conta do temporal que cai no momento.

“A EcoRioMinas informa que, devido às fortes chuvas, o trecho da Serra da BR-116, que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, está totalmente interditado. No momento, a concessionária segue em estágio de alerta e monitorando o trecho. Não há previsão de liberação das vias”, divulgou a empresa nas redes sociais.

Nenhum veículo sobe ou desce a serra. Ainda segundo a concessionária, há registro de chuva forte entre os KM 69 e KM 100 da BR-116.

É possível consultar as condições de trânsito na Rodovia Rio-Teresópolis por meio das redes sociais da EcoRioMinas ou pelo telefone 0800-116-0493 (dígito 2). Em caso de emergência, os condutores podem ligar para o número acima citado.

Órgãos meteorológicos e de defesa civil preveem que na Região Serrana e em algumas partes da Baixada Fluminense chova o esperado para todo o mês de março nas próximas horas, com volume acumulado de até 500 milímetros.