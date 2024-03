Na tarde do dia 22 de março, a EcoRioMinas informava aos usuários que a Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) estava interditada devido ao temporal que caía na região - Foto: Cacau Repórter - Redes Sociais

Na tarde do dia 22 de março, a EcoRioMinas informava aos usuários que a Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) estava interditada devido ao temporal que caía na regiãoFoto: Cacau Repórter - Redes Sociais

Publicado 22/03/2024 22:08

Guapimirim – A Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) foi novamente interditada por volta das 21h25 desta sexta-feira (22) e permanecerá assim durante toda a madrugada do sábado (23), por conta das fortes chuvas na região.

De acordo com a EcoRioMinas, a interdição na via é “prudente” para garantir a segurança dos motoristas, devido à baixa visibilidade durante o período noturno. Nas últimas oito horas o volume acumulado de chuvas foi de 180 milímetros. A previsão é de que até as 8h desse sábado (23) o acumulado chegue a 300 milímetros.

Ainda segundo o informe da concessionária, foram identificados “pequenos pontos de deslizamento e quedas de árvores na rodovia”.

Equipes de engenharia da empresa farão nova análise no sábado para ver se será possível ou não liberar o acesso aos condutores.

Entre 15h30 e 15h50 desta sexta-feira (22), a Rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisou ser fechada em decorrência do temporal que caía. A via só foi liberada às 17h58 em sistema de comboio.

Às 19h07, a pista sentido sul foi fechada por causa da queda de uma árvore no KM 99 da rodovia. O tráfego foi desviado para a pista norte, com esta operando na pista adicional.