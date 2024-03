A Rodovia Rio-Teresópolis interliga o RJ a MG - Foto: Divulgação

Publicado 22/03/2024 19:41

Guapimirim – O tráfego na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na altura da serra de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi liberado às 17h58 desta sexta-feira (22), nos dois sentidos. O fluxo está liberado em comboio, de acordo com a EcoRioMinas nas redes sociais.

A via precisou ser interditada no meado desta tarde, por conta do temporal que caía entre os KM 69 e KM 100 da BR-116.

É preciso dirigir com atenção, pois, às 19h07, a empresa divulgou sobre a queda de uma árvore na pista sul do KM 99 da Rodovia Rio-Teresópolis. Com a pista fechada, o trânsito foi desviado para a pista norte, com esta operando na pista adicional.

A concessionária orienta aos motoristas e motociclistas que pretendem passar pela Serra dos Órgãos que se informem antes sobre as condições da estrada por meio das mídias sociais ou pelo telefone 0800-116-0493 (dígito 2). Em caso de emergência, os condutores podem ligar para o número acima citado.