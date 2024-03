É possível coletar a biometria em qualquer zona eleitoral, independentemente de o eleitor estar vinculado a ela ou não. - Foto: TRE-RJ - Reprodução

É possível coletar a biometria em qualquer zona eleitoral, independentemente de o eleitor estar vinculado a ela ou não.Foto: TRE-RJ - Reprodução

Publicado 27/03/2024 16:15

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem ao menos 43.509 eleitores. Desse total e até a última quinta-feira (21), 14.424 – o equivalente a 33,15% –, ainda não tinham feito a biometria. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e foram obtidos pelo DIA.

Isso significa também que dos 43.509 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, 29.085, o que equivale a 66,85%, já fizeram a coleta das impressões digitais. O município tem 51.696 habitantes, conforme Censo 2022.

Desde o último dia 21 de janeiro, a corte eleitoral fluminense tem promovido uma campanha de 100% de biometrização para o pleito em outubro deste ano. A biometria é uma segurança extra para o cidadão. Além da apresentação do título de eleitor e um documento com foto, terá sua identificação comprovada por meio das digitais.

O estado do Rio de Janeiro possui 12.915.903 eleitores cadastrados perante a Justiça Eleitoral. Desse quantitativo, 8.568.599, ou seja, 66,30%, já possuem biometria. Contudo, 4.347.304, algo em torno de 33,6%, ainda não fizeram a coleta das impressões digitais.

Quando o TRE-RJ iniciou sua recente campanha em prol da biometrização, cerca de 35% do eleitorado fluminense ainda não tinham realizado a coleta das impressões digitais. Dois meses após, 33,6% ainda não compareceram a um cartório eleitoral. A data limite para resolver pendências perante o órgão eleitoral vai até o próximo dia 8 de maio, mas não se deve deixar para o último momento, para evitar longas filas e também o risco de perder o prazo, já que não há prorrogações no calendário eleitoral.

A biometria pode ser feita em qualquer cartório eleitoral, independentemente de ser a zona eleitoral da qual o eleitor esteja vinculado ou não. O horário de funcionamento é das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Baixada Fluminense

Entre os 13 municípios da Baixada Fluminense, região da qual Guapimirim integra, e em termos percentuais, sem levar em conta os critérios populacionais, os menos adiantados na biometria são Mesquita, Japeri e Nova Iguaçu.

Com uma população de 167.127 moradores, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mesquita tem 136.343 eleitores. Deste total, somente 81.158 (59,52%) tinham biometria.

Japeri possui 96.289 habitantes, sendo que 76.529 são votantes. E deste último quantitativo, apenas 45.816 (59,87%) fizeram a coleta de impressões digitais.

Nova Iguaçu, o quarto maior colégio eleitoral do estado, tem 785.867 habitantes, sendo 614.803 formado por eleitores. Deste total, 373.871 (60,81%) estavam com os dados biométricos coletados.

Já as cidades mais adiantadas, em termos percentuais, na biometria são: Queimados, Magé e São João de Meriti.

Com 140.523 cidadãos, Queimados tem 98.859 são eleitores. Deste quantitativo, 87.659 (88,67%) já possuem biometria.

Magé tem 228.127 moradores, conforme o Censo 2022, sendo 199.666 eleitores. Deste total, 170.564 (85,42%) já fizeram a coleta das impressões digitais.

Com uma população de 440.962 pessoas, São João de Meriti tem 374.111 votantes aptos. Deste quantitativo, 303.997 (81,26%) têm biometria.

Municípios com mais de 90% de biometria realizada

Ainda em termos percentuais e sem levar em conta critérios populacionais, dos 92 municípios fluminenses, 11 deles têm mais de 90% de seu eleitorado com biometria: São Sebastião do Alto, Cambuci, Niterói, Trajano de Moraes, São João da Barra, Itaocara, Búzios, Varre-Sai, Natividade, Santa Maria Madalena e Comendador Levy Gasparian.

São Sebastião do Alto, na Região Serrana, contabilizou 7.750 moradores no Censo mais atual e possui 7.892 votantes. Deste último quantitativo, 7.743 (94,69%) já fizeram a biometria. Os dados chamam atenção, porque o município, aparentemente, possui mais eleitores do que habitantes.

Já Cambuci, no Noroeste Fluminense, tem 14.616 moradores, dos quais 12.113 são votantes. Desta quantia, 11.402 (94,13%) já têm biometria feita.

Niterói, no Leste Fluminense, tem 481.749 habitantes, sendo 406.939 votantes. Deste quantitativo, 380.43 (93,42%) já possuem biometria.

Trajano de Morais, na Região Serrana, possui 10.302 moradores, dos quais 8.895 são votantes. Desta quantia, 8.343 (93,79%) já passaram pela coleta biométrica.

São João da Barra, no Norte Fluminense, contabilizou 36.573 habitantes no último Censo, sendo que há 40.682 votantes, segundo o TRE-RJ. Deste total, 37.555 (92,31%) já fizeram a biometria. Os dados impressionam pelo fato de o município, aparentemente, ter mais eleitores do que cidadãos.

Itaocara, no Noroeste Fluminense, tem 22.919 cidadãos, dos quais 19.987 são eleitores. Deste quantitativo, 18.290 (91,51%) tiveram biometria realizada.

Com uma população de 40.006 pessoas, Búzios, na Região dos Lagos, tem 34.921 eleitores. Deste quantitativo, 31.833 (91,16%) já realizaram a coleta das impressões digitais perante a Justiça Eleitoral.

Já Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, registrou 10.207 habitantes no Censo atual, dos quais 8.792 são votantes. Desta quantia, 7.994 (90,92%) já fizeram a biometria.

Natividade, no Noroeste Fluminense, tem 15.074 residentes, dos quais 12.854 são votantes. Deste total, 11.629 (90,47%) já passaram pelo processo de biometria.

Em Santa Maria Madalena, na Região Serrana, há 10.232 habitantes, sendo 9.047 eleitores. Deste quantitativo, 8.181 (90,43%) já passaram pelo processo de coleta das impressões digitais.

Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, registrou 8.741 habitantes no Censo mais recente, sendo 8.098 eleitores. Deste total, 7.289 (90,01%) já têm biometria.

Municípios com menos de 60% de biometria

Nove municípios fluminenses são os que registram menos biometrias realizadas, estando abaixo dos 60%, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) da última quinta-feira (21): Paraty, São José do Ubá, São Francisco de Itabapoana, Mangaratiba, São Gonçalo, Mesquita, Bom Jardim Paraíba do Sul e Japeri.

Paraty, na Costa Verde, tem o menor percentual de biometrias cadastradas. Com uma população de 45.243 pessoas, dos quais 34.207 são eleitores, somente 19.374 (56,64%) já coletaram as impressões digitais.

Em São José do Ubá, no Noroeste Fluminense, dos 7.654 eleitores, 4.446 (58,09%) possuem biometria. A localidade tem 7.070 cidadãos. Este é mais um caso em que o número de votantes é superior ao de habitantes.

Em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, o último Censo contabilizou 45.059 moradores, dos quais 39.166 podem votar. Deste quantitativo, 22.905 (58,48%) já fizeram biometria.

O Censo 2022 registrou 41.220 moradores em Mangaratiba, na Costa Verde. O município também apresenta mais eleitores do que munícipes. Das 43.553 pessoas aptas a votar, somente 25.720 (59,05%) têm biometria.

No terceiro maior colégio eleitoral do estado, São Gonçalo, dos 667.520 eleitores, apenas 395.263 (59,21%) fizeram a coleta biométrica. O município tem 896.744 moradores, de acordo com o IBGE.

Mesquita é o município da Baixada Fluminense com menos percentual de biometrias realizadas e aparece como o sexto menos adiantado entre as 92 cidades fluminenses. Como já dito mais acima nesta reportagem, dos 136.343 eleitores, 81.158 (59,52%) já fizeram a coleta das impressões digitais. A localidade tem 167.127 habitantes.

Bom Jardim, na Região Serrana, tem 28.102 habitantes, sendo 22.666 habilitados perante a Justiça Eleitoral. Deste quantitativo, 13.491 (59,52%) têm impressões digitais coletas. Em termos percentuais, o município aparece empatado com Mesquita, apesar da enorme diferença no número de eleitores com biometria.

Em Paraíba do Sul, dos 42.063 residentes, 34.616 estão aptos a votar. Deste total, 20.688 (59,76%) já têm impressões digitais coletas.

Outro município da Baixada Fluminense aparece entre os menos adiantados na biometria. Trata-se de Japeri, com 96.289 habitantes, dos quais 76.529 podem exercer sua cidadania nas urnas. Deste total, conforme já mencionado mais acima, 45.816 (59,87%) já possuem dados biométricos coletados.