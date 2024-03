O Guapi Gospel Festival teve início em 2023 - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 27/03/2024 15:52

Guapimirim – A 2ª edição do Guapi Gospel Festival, o festival de música gospel de Guapimirm, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acontecerá a partir das 18h do próximo sábado (30), na Praça Agnaldo Pereira, em Parada Modelo.

A competição recebeu 49 inscrições, sendo que 10 candidatos foram classificados para a grande final, que será gratuita e aberta ao público. O prazo para se inscrever foi de 5 a 26 de fevereiro.

O evento será promovido numa parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e a de Turismo de Guapimirim.

Para quem não souber onde fica a Praça Agnaldo Pereira, a referência é o Cine+ de Guapimirim.