Fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda fizeram procissão pelas ruas de Guapimirim no dia 27 de marçoFoto: Paróquia N. Sra. Ajuda Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 28/03/2024 12:47

Guapimirim – Já é tradição celebrar a Semana Santa no Brasil e em várias partes do mundo com procissões, missas e orações, e em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não poderia ser diferente. As paróquias Nossa Senhora da Aparecida, em Parada Modelo, e Nossa Senhora da Ajuda, no bairro Vila Guapi, preparam uma programação especial.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, terá uma missa e o ritual lava-pés a partir das 19h30 desta quinta-feira (28) até a meia-noite em celebração à Quinta-feira Santa.

No dia seguinte (29), na Sexta-feira Santa, a referida igreja de Parada Modelo realizará uma vigília de adoração entre às 7h e meio-dia e a celebração da Paixão do Senhor, com uma procissão, a partir das 15h.

Já a Paróquia Nossa Senhora Aparecida promoverá uma missa, com ritual lava-pés, a partir das 19h desta quinta-feira (28). Após esse evento, haverá vigília.

No dia 29 de março, por conta do Sábado de Aleluia, a igreja no Centro de Guapimirim fará atendimento de confissões das 8h às 11h e a partir das 15h, a celebração da Paixão do Senhor.

Durante o mês de março, ambas as igrejas católicas têm promovido atividades religiosas que seguirão até o Domingo de Páscoa, no próximo dia 31 deste mês.

O rito de lava-pés é mencionado no livro bíblico de João 13:1-17 e representa um marco no cristianismo, ao simbolizar a humildade de Jesus Cristo, quando lavou os pés dos apóstolos.

Veja a programação:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida está localizada na Praça Marcionilio Inácio, no bairro Parada Modelo.

* Dia 28/3 (quinta-feira)

19h – Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés.

Vigília de adoração até meia-noite.

* Dia 29/3 (sexta-feira)

Dia do jejum sagrado e abstinência de carne.

7h às 12h – Vigília de adoração ao santíssimo sacramento.

15h – Celebração da Paixão do Senhor.

Procissão do Senhor Morto após a celebração.

* Dia 30/3 (sábado)

5h – Procissão do Silêncio.

19h30 – Solene Vigília Pascal.

* Dia 31/3 (domingo)

8h – Santa Missa – na matriz.

10h – Santa Missa – no KM 11.

19h – Santa Missa – na matriz.

Paróquia Nossa Senhora da Ajuda

A Paróquia Nossa Senhora da Ajuda está situada na Rua Professor Rocha Faria nº 500, bairro Vila Guapi.

*Dia 28/3 (quinta-feira)

19h – Santa Missa da Ceia do Senhor com o lava-pés.

De 28 a 29 de março – Vigília Eucarística.

(a igreja não especificou o horário)

*Dia 29/3 (sexta-feira)

8h às 11h – Atendimento de confissões.

15h – Celebração da Paixão do Senhor.

* Dia 30/3 (sábado)

5h30 – Procissão do Silêncio de Maria

(Saindo da Capela Santa Rita)

19h – Santa Missa da Vigília Pascal.

* Dia 31/3 (domingo)

9h15 – Procissão Eucarística.

(saindo da matriz)

10h – Santa Missa

(no Colégio Estadual Alcindo Guanabara, na Rua João Coelho nº 139, no Centro)