A vacina contra a gripe no Brasil é produzida pelo Instituto ButantanFoto: Butatan - Arquivo

Publicado 10/04/2024 13:05

Guapimirim – O Dia D de vacinação contra a gripe (Influenza) acontecerá no próximo sábado (13) em inúmeras cidades brasileiras. Em Guapimirim, por exemplo, a iniciativa ocorrerá das 8h às 13h em todos os postos de saúde e no centro pediátrico.

A ação é do Ministério da Saúde e conta com o apoio das secretarias municipais de saúde. O objetivo é estimular a imunização, cuja campanha 2024 teve início em março deste ano para as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

Para se imunizar, faz-se necessário apresentar a caderneta de vacinação, a carteira de identidade ou de motorista, além de um documento que comprove fazer parte de alguma das populações-alvo para a qual a campanha é focada.

Vale frisar que em Guapimirim a vacina está disponível de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 16h.

Quem pode se vacinar contra gripe?

No atual momento, a vacina contra a gripe em Guapimirim está liberada para as seguintes populações-alvo, conforme Plano Nacional de Imunização:

* Crianças de 6 meses a 5 anos.

* Crianças indígenas de 6 meses a 8 anos.

* Trabalhadores da Saúde.

* Gestantes.

* Puérperas.

* Professores dos ensinos básico e superior.

* Povos indígenas.

* Idosos com 60 anos ou mais.

* Pessoas em situação de rua.

* Profissionais das forças de segurança e de salvamento.

* Profissionais das Forças Armadas.

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

* Pessoas com deficiência permanente.

* Caminhoneiros.

* Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso).

* Trabalhadores portuários.

* Funcionários do sistema de privação de liberdade.

* População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).