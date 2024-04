As cavalgadas ajudam a fomentar o turismo rural em Guapimirim - Foto: O DIA - Arquivo

As cavalgadas ajudam a fomentar o turismo rural em GuapimirimFoto: O DIA - Arquivo

Publicado 06/04/2024 07:39 | Atualizado 06/04/2024 08:00

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a 2ª cavalgada com vacinação contra raiva em equinos no próximo dia 14 de abril, num domingo.

A concentração terá início a partir das 7h na localidade conhecida como antigo posto do Nelson, em Parada Modelo. Cavaleiros e amazonas sairão às 11h em cavalgada pelas ruas de Guapimirim, com um trio elétrico acompanhando, com destino ao Rancho Empório, no bairro Cotia, onde a festa continua.

A maior comitiva uniformizada será premiada em R$ 1 mil. O segundo lugar receberá R$ 500, enquanto que o terceiro, R$ 300. De acordo com os organizadores, haverá provas de: de cadeira, do tambor, da sela, da garupa e da bota.

A festividade terá shows de Romulo Loves, Stefany Moreira, Aninha & Kleber, Mônica Carvalho e Dinei Liandro.

O evento será promovido pelo Rancho Empório e conta com o apoio da Prefeitura de Guapimirim e de empresas parceiras.