As cores do quebra-cabeças representam a diversidade de pessoas e famílias e a esperança no tratamento do autismo - Foto: Oberholster Venita - Pixabay - Creative Commons

As cores do quebra-cabeças representam a diversidade de pessoas e famílias e a esperança no tratamento do autismoFoto: Oberholster Venita - Pixabay - Creative Commons

Publicado 02/04/2024 17:35

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a edição 2024 da caminhada de conscientização do autismo a partir das 15h do próximo dia 13 de abril, num sábado. O ponto de concentração será na Avenida Dedo de Deus, na altura da agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no bairro Paiol.

Os participantes seguirão em caminhada até a Praça Paulo Terra, no Centro, a alguns quarteirões, de acordo com os organizadores.

Participam da preparação do evento o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guapimirim (Comped), a Associação Nascente Pequena, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guapimirim, Pestalozzi Guapimirim, TEAma Movimento Pró-inclusão Social e Prefeitura de Guapimirim.

As caminhadas de mobilização acerca do autismo em Guapimirim tiveram início em 2018, com a participação de familiares de pacientes, estudantes, moradores em geral e políticos da região.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado no dia 2 de abril. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 no intuito de conscientizar as pessoas sobre os aspectos do transtorno do espectro autista (TEA).

As campanhas que abordam o tema utilizam como símbolo uma fita com quebra-cabeças coloridos, que representam a diversidade de pessoas e famílias e a esperança no tratamento.