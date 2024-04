A etapa final do festival gospel de Guapimirim reuniu 10 competidores - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 02/04/2024 11:42

Guapimirim – Ao menos três pessoas foram premiadas na segunda edição do Guapi Gospel Festival, o festival de música gospel de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (30) no bairro Parada Modelo.

A vencedora da competição foi Yasmin Paolla, que foi premiada com R$ 2 mil. O segundo lugar ficou para Igor Fernando, que recebeu R$ 1,5 mil. E a terceira colocação garantiu R$ 1 mil para Gustavo Santos.

O concurso recebeu 49 inscrições entre os dias 5 e 26 de fevereiro deste ano, sendo que apenas 10 foram considerados aptos para a final ocorrida no último fim de semana.

A festividade foi promovida pela Prefeitura de Guapimirim, reuniu familiares, amigos e torcedores dos competidores e teve sua primeira edição em 2023.