Momento em que uma moradora recebe a chave do novo apartamento em GuapimirimFoto: Secretaria Habitação RJ - Redes Sociais

Publicado 05/04/2024 21:01

Guapimirim – Aconteceu nessa quinta-feira (4) a entrega dos apartamentos às 40 famílias beneficiadas do Condomínio Familiar Nova História no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os imóveis são destinados a famílias que viviam em áreas de risco.

“Com um investimento de R$ 9,6 milhões, a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social do Rio de Janeiro construiu 40 moradias com aproximadamente 50m² de área útil, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, o empreendimento possui espaço central com playground, academia da terceira idade e área de convivência com churrasqueira”, explicou o órgão.

Entre os presentes no evento estavam: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ); a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ); o vice-prefeito Natalício da Farmácia; o secretário de Estado de Habitação de Interesse Social do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire (UB-RJ); o deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ), entre outros políticos e os beneficiários das novas moradias.

Na ocasião, houve distribuição de ovos de Páscoa para as crianças que vão morar no novo condomínio.



O sorteio para definir o número do apartamento das famílias contempladas ocorreu em janeiro deste ano em Guapimirim.