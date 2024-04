Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 03/04/2024 14:42

Guapimirim – Servidores públicos que trabalham para a Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passam a ter direito ao vale-transporte. A medida, com vigência imediata, foi sancionada pela prefeita Marina Rocha (Agir-RJ) e publicada no diário oficial do município do último dia 27 de março, por meio da Lei Municipal nº 1.643/2024.

Para ter direito ao benefício, a distância mínima entre o local de trabalho e a residência deve ser de dois quilômetros e máximo de 75 quilômetros. O trabalhador terá descontado 6% do salário – como determina a legislação trabalhista – para custear o vale-transporte.

A medida beneficia todas as categorias do funcionalismo municipal, incluindo profissionais de educação e de saúde, entre outras.

A concessão do vale-transporte é uma novidade em Guapimirim, tendo em vista que em gestões anteriores nunca foi ofertado esse direito aos trabalhadores. O município tem 33 anos de emancipação.