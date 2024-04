A rede Cine+ está em municípios com menos de 250 mil habitantes, entre eles Guapimirim - SECEC-RJ - Divulgação

A rede Cine+ está em municípios com menos de 250 mil habitantes, entre eles GuapimirimSECEC-RJ - Divulgação

Publicado 04/04/2024 15:06

Guapimirim – Guapimirim terá a Mostra Itinerante de Cinema entre os próximos dias 11 de abril e 19 de julho. O público poderá assistir a filmes e documentários gratuitamente em diferentes pontos do município.

Os organizadores ainda não informaram os locais nem os curtas, médias e longa-metragens que serão exibidos. A programação terá divulgação semanal.

A referida mostra acontecerá em diferentes cidades onde funciona a rede Cine+. Será promovida pela Quitanda Soluções Criativas e pelo Instituto BR, com o patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Além disso, conta com a consultoria executiva da Marco Zero, produção executiva da Cinco Elementos e apoio das respectivas prefeituras. No caso de Guapimirim, o apoio é via Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

O Cine+ é uma sala cinematográfica para exibição de filmes e para a realização de cursos, oficinas e atividades de audiovisual. Em Guapimirim, o espaço completará um ano no próximo dia 10 de abril, data que foi entregue à população.

Nos últimos 12 meses, o Cine+ Guapimirim apresentou obras como “Cidade de Deus – 10 anos depois”, “Liga do Natal – uma aventura no Rio”, “Clarice Lispector – a Descoberta do Mundo”, “Poropopó”, “O Roubo da Taça”, entre outros.

O Cine+ Guapimirim está localizado na Rua Lozita Julião Fernandes nºs 339 / 405, mais precisamente na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo.

A rede Cine+ está presente em municípios com menos de 250 mil habitantes, incluindo Areal, Casimiro de Abreu, Itaocara, Maricá e Paraty. Em breve, estará também nas cidades cearenses de Itapipoca e Quixadá.