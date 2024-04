Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Pórtico principal de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 10/04/2024 12:54

amanhã (11). A adesão é gratuita. Há vagas para professores de várias disciplinas, nutricionista, técnico de enfermagem, psicólogo, entre outras especialidades. Guapimirim – As inscrições para o processo seletivo simplificado para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terminam. A adesão é gratuita. Há vagas para professores de várias disciplinas, nutricionista, técnico de enfermagem, psicólogo, entre outras especialidades.

As contratações serão temporárias e válidas para o ano letivo de 2024. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim, das 9h às 16h.

O processo seletivo consiste numa prova de redação e análise curricular, com formação acadêmica, experiência profissional, cursos e especializações. Todos esses itens valerão pontos no processo classificatório.

A publicação da lista de candidatos ocorrerá no próximo dia 16 de abril, segundo os organizadores. A prova está prevista para o dia 27 deste mês. O referido processo seletivo será concluído em 13 de maio.

O edital nº 1/2024 ( clique aqui ), da Secretaria Municipal de Educação, traz oferta de vagas para assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, orientador pedagógico, professor mediador, professores, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional.

Já o edital nº 2/2024 ( clique aqui ) traz vagas para estimulador materno infantil e para profissional de apoio escolar. Para ambas as funções, a jornada é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.412, o equivalente a um salário mínimo.

Cronograma

3/4/2024 – Publicação do edital.

8/4 a 11/4/2024 – Período de inscrições.

16/4/2024 – Publicação da lista de inscritos.

17/4/2024 – Recursos ao indeferimento das inscrições.

19/4/2024 – Divulgação da avaliação dos recursos ao indeferimento das inscrições.

27/4/2024 – Realização da prova.

7/5/2024 – Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo.

8/5/2024 – Recursos ao resultado preliminar do processo seletivo.

13/5/2024 – Divulgação da avaliação dos recursos e publicação do resultado final do processo seletivo.