A 1ª edição do Celebra Guapi, em Guapimirim, aconteceu em 2023 - Foto: Redes Sociais - Divulgação

Publicado 15/04/2024 14:22

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá mais um evento gospel em 2024. Trata-se da 2ª edição do Celebra Guapi, que acontecerá nos próximos dias 26 e 27 de abril, sexta-feira e sábado, respectivamente, a partir das 18h, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Os artistas escalados para animar o público são: Bruna Karla, Tony Allysson, Yasmin & Paolla, Rayssa Gomes, Carlos Eduardo, Maria Luiza, Gustavo, Thyfani e Igor.

O Celebra Guapi será promovido pela Prefeitura de Guapimirim. A entrada é gratuita. A primeira edição do evento foi realizada em 2023.

Vale destacar que a dupla Yasmin & Paolla venceu a segunda edição do Guapi Gospel Festival, competição que reúne artistas desse gênero musical e que ocorreu no último dia 30 de março no bairro Parada Modelo.