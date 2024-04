Capoeira com inclusão social - Foto: ICCPM - Imagem cedida ao DIA

Publicado 19/04/2024 07:33

Guapimirim – Mestres capoeiristas serão homenageados em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir das 18h do próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A 1ª edição de Capoeira Guapicultura Serrana será promovida pelo Instituto Cultural de Capoeira Pequenos Mestres (ICCPM) e conta com o apoio da prefeitura.

“O objetivo desse evento é homenagear os mestres professores, contramestres e pessoas que trabalham na questão da cultura. Vai ser um evento bacana em prol da atividade da cultura da capoeira e da diversidade. Esses profissionais têm ajudado muito às pessoas com transtorno do espectro autista em Guapimirim e nas cidades vizinhas”, explicou Mestre Mestiço, responsável pela iniciativa.

A ação acontecerá na Praça Aguinaldo Pereira, em Parada Modelo. Nesse local funciona o Cine+ de Guapimirim.