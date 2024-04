Modelo de urnas eletrônicas que será utilizado nas eleições de 2024 - Foto: TRE-GO - Reprodução

Modelo de urnas eletrônicas que será utilizado nas eleições de 2024Foto: TRE-GO - Reprodução

Publicado 22/04/2024 16:35

Guapimirim – O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vai ampliar o horário de atendimento nas zonas eleitorais e nas centrais de atendimento ao eleitor para até as 19h a partir da próxima quarta-feira (24). O motivo se deve à proximidade do fechamento do cadastro eleitoral. Nas semanas finais, há uma busca maior por parte dos cidadãos que queiram estar em dia com suas obrigações eleitorais. Termina no próximo dia 8 de maio o prazo para o eleitor resolver pendências com a Justiça Eleitoral.

Geralmente, os cartórios eleitorais funcionam das 11h às 17h, mas por conta do calendário eleitoral o atendimento será estendido por mais duas horas. O órgão lançou uma iniciativa em janeiro deste ano no intuito de priorizar a coleta de impressões digitais para as eleições municipais de 2024.

“A data-limite vale para quem precisa requerer serviços eleitorais diversos, como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. O atendimento é feito por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento”, explicou o TRE-RJ.

Vale destacar que o TRE-RJ funcionará em regime de plantão nos próximos dias 1º de maio, feriado pelo Dia do Trabalhador, e 4 de maio, num sábado. Em ambas as ocasiões, o atendimento ao público ocorrerá das 12h às 17h.

Nas cidades de Mendes de Moraes e de Miracema, os cartórios eleitorais também estarão disponíveis aos eleitores das 12h às 17h do próximo dia 3 de maio, feriados municipais. O mesmo ocorrerá em Rio Bonito no dia 7 do mesmo mês.

Conforme dito nesta reportagem, o prazo para resolver questões perante a Justiça Eleitoral termina em 8 de maio. Haverá atendimento das 11h às 19h em todas as zonas eleitorais e centrais de atendimento ao eleitoral, inclusive em municípios onde haja feriado na ocasião.

Em Guapimirim, a 149ª Zona Eleitoral está situada na Estrada do Bananal nº 2.336, lojas 1 e 2, bairro Bananal.