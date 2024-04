Caderno laranja do 2º dia de provas do Enem 2023 - Foto: MEC - Divulgação

Publicado 23/04/2024 12:34

Estudantes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 precisam ficar atentos: o prazo para pedir isenção de taxa termina às 23h59 da próxima sexta-feira (26), com base no horário de Brasília.

No ato de solicitação, os candidatos que solicitaram isenção na edição 2023, mas não compareceram, terão de justificar o motivo da ausência para que consigam obter nova gratuidade nos exames. O resultado sobre o pedido e as explicações será divulgado no próximo dia 13 de maio.

Quem pode pedir isenção no Enem 2024

Poderão pedir isenção no Enem 2024 os candidatos com os seguintes perfis:

* Matriculados no 3º ano do ensino médio (neste ano de 2024) em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

* Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e ter renda per capita (por pessoa) igual ou inferior a um salário e meio.

* Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal e renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Para acessar o edital de isenção, clique aqui