Imagem do programa para declarar o IRPF 2024 - Foto: Receita Federal - Reprodução

Publicado 24/04/2024 16:33

Guapimirim – Ainda falta pouco mais de um mês para terminar o prazo de envio do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024. E até às 16h15 desta quarta-feira (24), ao menos 3.479 pessoas em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já entregaram a declaração.

Desse total, 76,7% pediram restituição, sendo que 32,9% dos contribuintes informaram o CPF como pix para receber o dinheiro devido, segundo a Receita Federal.

Das 3.479 declarações entregues, 72,3% foram por meio do programa utilizado em computadores e notebooks. Outros 14,9% dos contribuintes optaram enviar as informações fiscais por meio do site do órgão tributário via plataforma Gov.BR, enquanto 12,8% restantes via aplicativo para smartphones.

As 3.479 declarações entregues até o momento correspondem a 46,57% do total entregue em 2023, de 7.314.

prazo para entregar o IRPF 2024 vai até o próximo dia 31 de maio. Nesse mesmo dia, está previsto o 1º lote de restituição nas contas bancárias dos contribuintes.

Restituição e envio

Ao todo, estão previstos cinco lotes de restituição do imposto de renda pessoa física 2024, sendo o último em setembro.

1º lote: 31/05/2024.

2º lote: 28/06/2024.

3º lote: 31/07/2024.

4º lote: 30/08/2024.

5º lote: 30/09/2024.

