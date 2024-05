Momento em que a estelionatária Izabella Rodrigues Silveira chega a 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Divulgação

Momento em que a estelionatária Izabella Rodrigues Silveira chega a 67ª DP, em GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2024 18:38

Guapimirim – Uma estelionatária identificada como Izabella Rodrigues Silveira, com 28 anotações criminais e foragida da Justiça, foi presa no Morro do Banco, no bairro Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3/5). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói. A captura foi realizada por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

Na prisão preventiva, o réu fica na cadeia pelo tempo que a Justiça achar necessário, caso represente um risco à ordem pública, haja risco de fuga ou de ameaça a vítimas e testemunhas ou possa comprometer as investigações.

Antes de continuar, é preciso destacar que a ré é esposa de Carlos Eduardo de Souza Mosso, estelionatário contumaz com 100 anotações criminais. Ele foi preso em Maricá, no Leste Fluminense, no último dia 15 de março, conforme noticiado pelo DIA.

Izabella Silveira e o marido alugaram um imóvel por temporada no bairro Fonseca, em Niterói, e furtaram todos os bens ao fugir do local. Perante a referida corte judicial, ela responde pelos delitos de furto duplamente qualificado pelo abuso de confiança e por concurso de agentes. No direito penal, isso significa que um crime é praticado voluntariamente por duas pessoas ou mais.

Depois disso, o casal de criminosos aplicou golpes em outras cidades fluminenses, como Petrópolis, Itaboraí, Guapimirim, Campos dos Goytacazes e Maricá, de acordo com as investigações.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, Izabella Silveira e Carlos Eduardo Mosso – que se apresentava como “Kaio” – praticaram estelionato contra quatro pessoas por meio de falsa venda de carros com preços abaixo do mercado entre novembro e dezembro de 2023. Após receberem parte do dinheiro, eles fugiram, deixando as vítimas no prejuízo.

O problema é que os compradores pagavam antes mesmo de terem os automóveis em mãos, por confiarem na lábia nos criminosos. Uma das vítimas em Guapimirim chegou a transferir via pix R$ 10 mil para uma conta bancária ligada a um filho de criação dos delinquentes e, posteriormente, pagou mais R$ 3,5 mil por um suposto Chevrolet Ônix.

Esse filho de criação foi identificado como Felipe Bradulim Gabriel. Ele é investigado como um dos comparsas. Por isso, o termo “concurso de agentes”, já que inclui o pai, formando ao menos três envolvidos.

Em outra falsa negociação, um homem chegou a fazer dois pagamentos via pix, totalizando R$ 15 mil por um Honda Civic que nunca foi entregue, de acordo com as investigações da 67ª DP (Guapimirim).

Ainda segundo as investigações, ao fugirem de Guapimirim, os estelionatários furtaram lavadora de roupas, televisores e outros itens de valor do imóvel alugado.

O modus operandi dessa família de meliantes era alugar um imóvel por temporada, ganhar a confiança de moradores das localidades para depois aplicar golpes com falsa venda de veículos de leilão. Após receber a grana, eles abandonavam a casa alugada, subtraindo os móveis e eletrodomésticos.

A captura de Izabella Silveira foi possível graças ao monitoramento feito pelo setor de inteligência da 67ª DP, comandada pelo delegado Fabrício Costa. Outras pessoas que tenham sido vítimas desses meliantes podem registrar uma queixa nessa unidade policial para ajudar no inquérito.

Quando Carlos Eduardo Mosso foi capturado meses atrás, os agentes da 67ª DP (Guapimirim) apreenderam um Honda CRV avaliado em R$ 80 mil, produto de estelionato cometido em Saquarema, na Região dos Lagos.