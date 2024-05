Em janeiro de 2024, o TRE-RJ lançou uma campanha para estimular eleitores fluminenses a fazerem a biometria - Foto: TRE-RJ - Reprodução - Arquivo

Publicado 09/05/2024 08:40

Guapimirim – O cadastro eleitoral está fechado a partir desta quinta-feira (9) devido aos preparativos para as eleições municipais de 2024. Por conta disso, não é mais possível fazer a coleta das impressões digitais. Mesmo sem biometria, eleitores poderão votar normalmente.

prazo para que os eleitores resolvessem certas pendências com a Justiça Eleitoral era até ontem (8). Até essa data-limite dava também para tirar a primeira via do título de eleitor, regularizar título cancelado por ter deixado de votar em alguns pleitos, atualizar dados cadastrais e alterar local de votação, por exemplo.

Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lançou uma campanha para estimular a biometrização no estado. Os cartórios eleitorais trabalharam em regime de plantão com extensão do horário de atendimento ao público, inclusive no último sábado (4).

No último dia 2 de maio, o TRE-RJ emitiu um documento instando os servidores fluminenses a não limitar o quantitativo de atendimentos por meio de senhas até às 19h – horário ampliado – e que todos os eleitores que estivessem numa zona eleitoral até esse horário, apesar das filas, deveriam ser atendidos. Em notas, a Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) e o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe) acusaram o órgão eleitoral fluminense de, supostamente, “intimidar” funcionários públicos com abertura de processo administrativo disciplinar (PAD), para que cumprissem “jornadas exaustivas” de trabalho, inclusive durante a madrugada, por causa das filas durante o período de cadastro biométrico.

Em Guapimirim, assim como em tantas outras cidades brasileiras, haverá eleições para prefeito e vereadores. O pleito está previsto para o próximo dia 6 de outubro. Nos municípios onde houver segundo turno, a disputa para o Executivo Municipal será decidida no dia 27 do mesmo mês.