A vacina contra a gripe é produzida com base nas orientações da OMS, conforme cepas circulantes em cada hemisfério - Foto: Instituto Butantan - Arquivo

Publicado 15/05/2024 06:16

Guapimirim – Muita gente não sabe, mas a vacina contra a gripe (Influenza) foi liberada pelo Ministério da Saúde para o público em geral, a partir dos seis meses de idade, desde o último dia 1º de maio. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, o imunizante está disponível em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 16h.

Entre março e abril deste ano, a campanha era exclusiva a determinadas populações-alvo, entre elas profissionais de segurança pública, rodoviários, caminhoneiros, profissionais de saúde e de educação, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e deficiências, populações quilombolas e indígenas etc.

A vacina ajuda a proteger contra os casos mais graves de gripe. A campanha anual foi antecipada por conta do inverno no hemisfério sul e da chegada das frentes frias, tendo se iniciado no último dia 25 de março nos estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Geralmente, o processo de imunização começa em abril de cada ano.