Policiais militares mostram os itens apreendidos durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Olímpia, em Guapimirim - Imagem: 34º BPM - Redes Sociais

Publicado 14/05/2024 19:41

Guapimirim – Policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) apreenderam 103 pinos de cocaína de R$ 10 cada e 90 pedras de crack de R$ 10 na Vila Olímpia, no segundo distrito de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último domingo (12), Dia das Mães. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os agentes se depararam com alguns suspeitos no bairro. Houve troca de tiros, e os criminosos fugiram deixando alguns pertences para trás.

Nas embalagens dos entorpecentes havia a inscrição “CPX Vila Olímpia, Barbuda, Vale das Pedrinhas”, com referência aos locais onde as drogas são comercializadas, nos bairros Vila Olímpia e Vale das Pedrinhas, ambos em Guapimirim, e Barbuda, no município vizinho de Magé.

Na ocasião, os policiais militares também apreenderam: uma pistola Bersa calibre 380 com numeração suprimida, um carregador calibre 380 e 10 cartuchos calibre 380.

Todos os itens apreendidos foram levados para a 67ª DP (Guapimirim) para que fosse feito o boletim de ocorrência, assim como as imagens registradas nas câmeras dos uniformes.