Logomarca da Receita FederalFoto: Receita Federal - Divulgação - Arquivo

Publicado 16/05/2024 08:57

Guapimirim – Faltam 15 dias para terminar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024. Os contribuintes que enviarem as informações fiscais após o dia 31 de maio pagarão multa por atraso no valor mínimo de R$ 165,74 ou de até 20% do valor do imposto de renda.

Vale destacar que é importante declarar o IRPF 2024 dentro da data-limite mesmo com erros, com a possibilidade de fazer uma declaração retificadora – com informações corrigidas – dentro ou fora do prazo, mas antes que o contribuinte caia na malha fina.

Para essa mesma data está previsto o pagamento do primeiro lote de restituição, cujos públicos prioritários são os idosos, as pessoas com moléstias graves e deficiências física e/ou mental devidamente comprovadas por laudos médicos e profissionais do magistério, conforme preenchimento da declaração.

A prioridade para a ordem de restituição do imposto retido em 2023 será a seguinte:

* Contribuintes idosos com 80 anos ou mais.

* Contribuintes idosos com 60 anos ou mais e também as pessoas com deficiência física e/ou mental e/ou com moléstias graves.

* Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

* Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou que optarem a receber a restituição por pix. Neste caso só é aceito como chave o próprio CPF.

* Demais contribuintes.

Devem declarar o imposto de renda 2024 os contribuintes que tiveram, em 2023, rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 e/ou que tenham obtido rendimentos isentos acima de R$ 200 mil no mesmo período.

Também será obrigado a declarar o imposto de renda quem teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50 em 2023 e os contribuintes pessoas físicas com bens ou propriedades cujos valores estejam acima de R$ 800 mil no ano anterior.

Até às 8h15 desta quinta-feira (16), ao menos 5.097 cidadãos guapimirienses haviam prestado contas com a Receita Federal. Isso corresponde a 69,69% dos 7.314 contribuintes que declararam o imposto de renda em 2023 em relação ao ano-calendário 2022.

Das mais de cinco mil declarações entregues em 2024, 71,3% pediram restituição, sendo que somente 30,4% informaram o CPF como chave pix.

Das 5.097 declarações enviadas este ano, 73,8% foram feitas por meio do programa do IRPF 2024, enquanto que 14,4% via site da Receita Federal – com o uso da plataforma Gov.Br – e outras 11,8% por aplicativos para smartphones.

No estado do Rio de Janeiro, já foram entregues 2.280.980 declarações do imposto de renda pessoa física 2024. Em todo o Brasil, são 25.764.584, de acordo com a Receita Federal.

Para baixar o programa do IRPF 2024 para computadores, clique aqui

Para fazer a declaração do IRPF 2024 via portal da Receita Federal, clique aqui

Para baixar o aplicativo para celulares Android, clique aqui