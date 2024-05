Caminhada Maio Laranja 2024 em Guapimirim vai até a Praça da Emancipação, no Centro - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Caminhada Maio Laranja 2024 em Guapimirim vai até a Praça da Emancipação, no CentroFoto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 17/05/2024 20:59

Guapimirim – Servidores públicos e moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participaram de uma caminhada, na manhã desta sexta-feira (17) pelo Maio Laranja, campanha de conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Os participantes se concentraram em frente a prefeitura, no bairro Cantagalo, e seguiram pela Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade, até a Praça da Emancipação, no Centro, a alguns quilômetros.

Com faixas e cartazes, camisa personalizada e segurando uma flor de papel símbolo da campanha, os manifestantes percorreram pelo município em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Entre os presentes no evento estavam: o vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia, que também é o secretário Municipal de Saúde; a secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Telma Couto; e o vereador Marlon Rocha.

A caminhada Faça Bonito já é uma tradição em Guapimirim em virtude do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.