Ao todo, Bruno Mars terá três apresentações no Estádio Nilton SantosReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/05/2024 13:58 | Atualizado 17/05/2024 14:14

Rio - O show do cantor Bruno Mars, que aconteceria no dia 4 de outubro no Rio, foi reagendado para o dia 19 de outubro, no Estádio Nilton Santos. A Live Nation Brasil, empresa responsável pelas apresentações do artista no Brasil, anunciou, ainda, nesta sexta-feira (17), que a cidade vai receber duas performances extras, nos dias 16 e 20 de outubro.

Os shows foram reagendados após o prefeito Eduardo Paes afirmar que não daria autorização devido aos preparativos para as eleições de 2024. O pleito municipal será realizado no dia 6 de outubro. A declaração do prefeito aconteceu depois de os ingressos para a apresentação do artista esgotarem-se em menos de uma hora.



Na ocasião, Paes justificou a decisão alegando que o processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Ele também mencionou a necessidade de contar com efetivos da Polícia Militar e Guarda Municipal para as eleições.



Segundo a produtora, os ingressos que já foram vendidos valem para as novas datas. Caso o comprador não possa estar, será realizado o reembolso do valor do ingresso e das taxas no site da Ticket Master.



Com o anúncio da mudança, as datas do show de Brasília, que aconteceriam nos dias 17 e 18 de outubro, foram marcadas para os dias 26 e 27 do mesmo mês. Em São Paulo, com quatro apresentações esgotadas, a produtora anunciou mais duas datas extras: 4 e 5 de outubro, que anteriormente seriam no Rio.

Foram anunciadas, ainda, duas apresentações em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1° de novembro, e um show em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro. A venda geral dos novos shows em todas as cidades será no dia 22 de maio.