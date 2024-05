O tatu-galinha chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Divulgação/Parque Estadual da Pedra Branca

O tatu-galinha chegou a ser socorrido, mas não resistiuDivulgação/Parque Estadual da Pedra Branca

Publicado 17/05/2024 13:55 | Atualizado 17/05/2024 16:04

Rio - Um tatu-galinha e uma jiboia morreram queimados em um incêndio florestal na localidade conhecida como Torre Alta, no Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo, na Zona Oeste, na quinta-feira (17). Os animais foram encontrados por agentes da Guarda-Parque do Inea, que atuam diretamente na preservação das unidades de conservação da Mata Atlântica do estado do Rio.



No vídeo, um dos agentes explica que a cobra com mais de dois metros já foi encontrada sem vida, completamente queimada, enquanto o tatu foi resgatado com 90% do corpo queimado e levado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens, no campus Vargem Pequena. Apesar do atendimento, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu.





Além de reforçar que os animais foram vítimas de ações criminosas. O parque disponibiliza um número de denúncia para quem flagrar pessoas ateando fogo em vegetação.



"Queimada é crime, vidas se perdem em meio às chamas, caso veja alguém ateando fogo em vegetação denuncie, sua denúncia será anônima, (21) 2253-1177". disse.

Até o momento, a causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) irá solicitar informações junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para dar início às diligências e apurar as circunstâncias do incêndio.