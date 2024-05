A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 15:26 | Atualizado 17/05/2024 15:51

Rio - A Polícia Civil busca os envolvidos na morte de Matheus Pereira Machado Teixeira, ocorrida em fevereiro deste ano. Segundo as investigações, Matheus assaltou os passageiros de um trem durante o carnaval e foi esfaqueado e espancado até a morte por quatro homens enquanto tentava deixar a composição.

Matheus foi contido por ambulantes e passageiros que estavam indo em direção ao Centro da cidade. Na ocasião, um deles sacou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, na intenção de matá-la. Outro envolvido também esfaqueou o homem, chegando a limpar a faca que usou para o crime.

A partir de análises de câmeras de segurança, os agentes identificaram um passageiro que foi em direção ao tumulto com uma faca.

Um quarto homem é procurado porque, embora não tenha atingido Matheus com a faca, contribuiu para a morte com pancadas na cabeça da vítima, usando uma barra de alumínio e desferindo pontapés.

A Delegacia de Homicídio da Capital (DHC) busca identificar e localizar os autores do crime. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.