A cantora americana Billie Eilish tem 22 anos - Reprodução / Redes sociais

A cantora americana Billie Eilish tem 22 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2024 16:01 | Atualizado 17/05/2024 16:03

A cantora Billie Eilish lançou, nesta sexta-feira (17), "Hit Me Hard And Soft", seu terceiro álbum de estúdio. O trabalho está sendo bem avaliado pela crítica musical e pelos fãs da artista ao redor do mundo. Mesmo com poucas horas de lançamento, o disco já é o primeiro colocado na Apple Music dos Estados Unidos.

O jornal britânico "The Telegraph" deu nota máxima ao álbum e o classificou como o melhor trabalho da artista até agora. "Eilish fez algo rico, estranho, inteligente, triste e sábio o suficiente para ser comparado com os clássicos. Uma obra-prima de partir o coração", diz a crítica.

Ainda nesta sexta-feira (17), Billie também lançou o clipe de "Lunch", o único de uma música do álbum até agora.

Em suas redes sociais, o podcaster brasileiro Leandro Neko elogiou o trabalho: "Não só é o álbum do ano como um dos melhores registros da música pop/alternativa dos últimos 10 anos. Pra ouvir e reouvir como aula de criatividade, produção e composição", disse.

Nas redes sociais, a repercussão entre os fãs do exterior também foi positiva. "As ruas estão dizendo que 'Hit Me Hard And Soft' é o melhor álbum da Billie", disse um usuário. "A voz dela neste álbum está irreal", elogiou outro fã da cantora.

Billie Eilish tem 22 anos e nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. O seu primeiro álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", foi lançado em 2019 com a faixa "Bad Guy", que atingiu um grande sucesso comercial na época.

Confira a tracklist de "Hit Me Hard And Soft"

1. Skinny

2. Lunch

3. Chihiro

4. Birds Of A Feather

5. Wildflower

6. The Greatest

7. L’Amour De Ma Vie

8. The Diner

9. Bittersuite

10. Blue