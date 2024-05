Taylor Swift no último show no Rio da aguardada - Reprodução

Taylor Swift no último show no Rio da aguardada Reprodução

Publicado 17/05/2024 15:55

Rio - Taylor Swift faz sucesso nos palcos pelo mundo e também dentro da literatura. A cantora pop entrou no enredo de "Morando com um vampiro", livro escrito por Jenna Levine e publicado pela editora Intrínseca. Na comédia romântica, um vampiro aprende tudo sobre Swift, enquanto assiste a doramas e divide um apartamento com uma jovem artista desesperada por uma oportunidade.



Prestes a ser despejada, já que está cada vez mais difícil pagar o aluguel sendo uma artista independente, a jovem Cassie responde a um anúncio tentador e aceita morar com o misterioso Frederick J. Fitzwilliam em seu grande e luxuoso — mas antiquado — apartamento. Pelo bem de sua saúde financeira, ela faz vista grossa para os hábitos estranhos do novo companheiro: ele dorme o dia todo, passa as noites fora e se recusa a revelar o que guarda no cômodo misterioso ao fim do corredor. Além disso, fala e se veste como se vivesse na Inglaterra da era vitoriana.



Não demora até que Cassie descubra o segredo que o leitor já sabe desde a primeira página: seu colega de apartamento é um vampiro. No entanto, ele também é bonito, se interessa por sua arte e escreve dezenas de bilhetes para ela. Passado o horror inicial frente à revelação, a jovem acaba concordando em ajudar Frederick em uma missão: ensiná-lo a viver no presente para que ele consiga passar despercebido entre os humanos, já que suas habilidades sociais estão enferrujadas por ter passado cerca de um século desacordado. Nessa jornada, os dois descobrirão muito um sobre o outro e perceberão que talvez queiram mais do que apenas uma troca de conveniências… mas obstáculos poderosos e figuras do passado de Frederick vão atrapalhar a história dos pombinhos.



"Morando com um vampiro" reúne todos os elementos para conquistar qualquer fã de comédias românticas, além de contar com seus momentos de ação e drama. Sempre com muito humor e repleta de referências à cultura pop, a obra inclui diversos formatos em suas páginas: bilhetes deixados por Frederick e Cassie, trechos do diário de Frederick e mensagens de texto trocadas entre vampiros ajudam a contar essa história. Um final surpreendente e recompensador fará todo leitor fechar o livro com o coração aquecido — ao contrário do protagonista.