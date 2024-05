Relembre momentos marcantes de Silvio Luiz

Rio - O narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos , no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Dono de uma narração única, o lendário locutor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 8. Ele era casado com cantora Márcia e deixa três filhos: Alexandre, Andréa e André.

Silvio Luiz já estava debilitado da saúde. Em abril deste ano, passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista, no canal da Record no YouTube, e precisou se ausentar antes mesmo do fim da partida. Ele ficou internado e recebeu alta 23 dias depois.

Conhecido pela imponente voz e o estilo único de narrar jogos, Silvio Luiz marcou uma geração com bordões como "olho no lance", "pelas barbas do profeta", "pelo amor dos meus filhinhos", "foi, foi, foi dele", entre outros. Ele foi a voz do PES (Pro Evolution Soccer), jogo eletrônico de futebol, por seis anos.

