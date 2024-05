Silvio Luiz - Reprodução

Publicado 16/05/2024 12:07

Rio - Morto aos 89 anos, nesta quinta-feira, o narrador Silvio Luiz recebeu homenagens de clubes importantes do futebol brasileiro. O Botafogo relembrou uma declaração que o paulista havia feito em relação ao símbolo do clube de General Severiano.

Obrigado, Silvio Luiz!



Lenda do jornalismo e da TV, Silvio Luiz também nos deixou nesta quinta-feira. Mestre dos bordões, o narrador marcou seu nome na história da comunicação brasileira e nos milhões de corações apaixonados pelo esporte. O Botafogo e o Brasil, com imenso… pic.twitter.com/3kbyQeHGLn — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2024 O Fluminense Football Club também lamenta a morte do eterno locutor Silvio Luiz, que imortalizou uma maneira única de narrar o nosso futebol. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs nesse momento de despedida.



Pelo amor dos meus filhinhos, Silvio! Você foi um craque!… — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2024 O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do comunicador Silvio Luiz, responsável por tantos momentos marcantes na história do jornalismo esportivo brasileiro. Desejamos muita força aos fãs e familiares neste momento triste. Descanse em paz, Silvio!#CRF — Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024 O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de um dos maiores narradores brasileiros, Sílvio Luiz, que nos deixou nesta quinta-feira (16), aos 89 anos.



Sílvio iniciou sua carreira em 1952 e passou por diversos veículos de comunicação. Famoso pelos bordões como:… pic.twitter.com/vSosyIzQA2 — Corinthians (@Corinthians) May 16, 2024 Lamentamos profundamente o falecimento do narrador Silvio Luiz, ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Sua voz inconfundível e seus bordões inigualáveis ficarão eternamente marcados na memória da Família Palmeiras. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/QhX8K6RWcg — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 16, 2024

Flamengo e Fluminense também prestaram homenagens ao lendário narrador, que morreu após passar uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Silvio Luiz se sentiu mal durante a transmissão digital da Record na final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, no dia 7 de abril. Na ocasião, o narrador acabou internado até o último dia 30, passou por exames, e foi liberado. No último dia 8 foi novamente internado.

Família



Sylvio Luiz Perez Machado de Sousa, ou simplesmente Silvio Luiz, nasceu no dia 14 de julho de 1934, em São Paulo. Ele era filho de Ademir Machado e de Elizabeth Darcy, célebre atriz e locutora brasileira.

Desde 1969, Silvio era casado com a cantora Márcia. O casal teve três filhos: Alexandre, Andréa e André.

Artista

Ainda na juventude, Silvio frequentava os estúdios da Rádio São Paulo, onde a mãe trabalhava. Com o tempo, conseguiu uma oportunidade para participar de um rádio teatro. A vida de artista não parou por aí. Em 1958, por exemplo, quando tinha apenas 24 anos, interpretou Julinho na primeira versão da novela “Éramos Seis”. “Naquela época, todo mundo fazia um pouquinho de tudo. Aí eu fui convidado e fui lá fazer. Só lembrar que não era gravado, era tudo ao vivo. Como não tinha videotape, a gente tinha que ralar mesmo. Era ali que a gente mostrava o que era. Hoje em dia está fácil, porque grava, saiu errado, para e volta. Naquela época não tinha essa facilidade”, contou Silvio, em entrevista ao site F5. Ele, aliás, já trabalhava como repórter esportivo na época: “A gente misturava tudo. Sábado e domingo era esporte. Segunda, terça e quarta era a novela... E, de vez em quando, ainda apresentava o jornal”, recordou Silvio.

Árbitro



No ano de 1965, Silvio se formou como árbitro. Inicialmente, trabalhou jogos de menor expressão, porém, mais tarde, começou a ser escalado para partidas de mais peso. Nos anos 70, ele trabalhou em partidas do Brasileirão.

“Qual árbitro não é xingado? Mas aprendi uma coisa com Armando Marques, meu professor. Quando você apitar, entre em campo com o time da casa. Você não é vaiado”, contou Silvio, numa entrevista ao Uol.

Repórter

Silvio deu os primeiros passos no jornalismo esportivo quando chegou à TV Paulista, em 1952. Por lá, ele fez as primeiras coberturas como repórter de campo. No ano seguinte, foi para a TV Record.

Em 1956, Silvio foi repórter da primeira transmissão interestadual da televisão brasileira. A parceria, histórica para a época, foi feita entre a TV Record e a TV Rio. Posteriormente, deixou a TV Record e foi contratado pela Rádio Bandeiras em 1960. Silvio também trabalhou em diversas funções na TV Excelsior.

O último trabalho como repórter foi em 1974. Na ocasião, cobriu a Copa do Mundo para um pool formado por Record, Bandeirantes e Gazeta.

Narrador

No ano de 1976, a morte de Geraldo José de Almeida fez a Record perder o seu principal narrador. Em 1977, Silvio passou a trabalhar na função que faz sucesso até hoje.

Ele foi escalado para um revezamento nas narrações e comentários com Hélio Ansaldo. O companheiro, porém, não se sentia à vontade para narrar e deixou a função com Silvio.

Em 1987, foi para a Bandeirantes. Na época, a empresa começou a investir forte em esporte com o apoio de Luciano do Valle.

Mais tarde, em 1996, transferiu-se para o SBT, onde permaneceu até 98. No ano seguinte, retornou à Band. Ele deixou a Band em 2008 e o BandSports, canal por assinatura que ajudou a criar, em 2010. Posteriormente, teve uma longa passagem pela rádio Transamérica.

Desde 2009, Silvio Luiz faz parte do time da RedeTV. Em 2022, a emissora o liberou para narrar o Campeonato Paulista nas mídias digitais da Record.

Narração irreverente



Silvio Luiz é conhecido pela imponente voz e o estilo único de narrar jogos. Bordões como “Olho no lance”, “Pelas Barbas do profeta”, “Pelo amor dos meus filhinhos”, “Quê que eu vou dizer lá em casa” e “Foi, foi, foi, foi dele” marcaram gerações.

A narração de Silvio Luiz também foi eternizada no PES (Pro Evolution Soccer) por seis anos. Os bordões, claro, estão presentes no jogo de videogame.